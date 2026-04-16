Literatur und Leute Udo Lindenberg erzählt, Stuckrad-Barre schreibt auf

Manche Sachen klingen so verrückt, dass sie erfunden wirken. Stimmt denn wirklich alles, was in dem Buch steht?

In "Udo Fröhliche" steht dazu der treffende Satz: "Und es klingt dermaßen ausgedacht, dass es die Wahrheit sein muss." Er habe sich immer schon und auch für das Buch sehr intensiv mit Lindenberg beschäftigt und weitere Quellen wie Udos alte Schulhefte durchstöbert, sagt Stuckrad-Barre dazu. "Und da ist schon diese Erkenntnis: Die verrückter klingenden Sachen stimmen. Es stimmen eher die egalen mal nicht, das Langweilige wird ein bisschen verkleidet, im Interesse aller. Aber die sensationellen Sachen, die man für ausgedacht halten könnte, weil man sie sich kaum vorzustellen vermag, die sind alle wahr."

Eine weitere Udo-Regel sei zudem: "Es so lange erzählen bis es stimmt." So sei beispielsweise die Legende, dass Udo nachts um die Alster joggt, früher eher ein Spruch gewesen als die Wahrheit – bis er es dann doch regelmäßig tat.