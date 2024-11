In den 19 Kapiteln des Gesprächsbuches "Kein Grund, gleich so rumzuschreien" sprechen beide Autoren über Gott und die Welt. Im ersten Dialogband "Alle sind so ernst geworden" aus dem Jahr 2020 hatten sie über Badehosen, Glitzer oder saures Fleisch gesprochen. Jetzt sind es Schnittblumen (Suter: "Tulpen sind ja richtige Säufer. Die wachsen auch noch, wenn sie tot im Wasser stehen."). Die Kapitel tragen Namen wie "Rasenmähroboter", "Eitelkeit", "Rauschmittel".