Literatur-Trend "New Adult" - Junge Leserinnen beflügeln die Buchbranche

Mehr Nahbarkeit durch Social Media

Mit einem eigenen Stand auf der Area ist auch die Autorin "D.C. Odesza" vertreten, die größtenteils über Selfpublishing veröffentlicht und mit ihren eher düsteren Büchern nicht ganz klassisch zum Genre zählt. "Social Media spielt eine extrem große Rolle", sagt die blonde Frau. "Das ermöglicht eine viel stärkere Bindung zur Leserschaft und den direkten Austausch. Da ist schon eine neue Nahbarkeit." Zugleich sei ihr aber Privatsphäre wichtig, weshalb sie unter einem Pseudonym publiziere und ihren echten Namen nicht veröffentlicht sehen will. Ebenso wie Lyx organisiert auch D.C. Odesza am Rande der Buchmesse eine Party für ihre Fan-Community, "die direkt ausverkauft war".

"Social Media ist sehr wichtig, denn letztlich konnte das Genre nur so stark werden, weil die Zielgruppe einen Raum hatte, sich auszutauschen und Wünsche zu formulieren", sagt auch Simon Decot von Bastei Lübbe. Viele hätten auch selbst angefangen zu schreiben. "Ein Stück weit ist das schon eine Art Selbstermächtigung der Zielgruppe". Und: "Die Begeisterung für das Medium Buch bei den jungen Leserinnen ist etwas, wo uns in der Branche nur das Herz aufgehen kann."

Gelingt der Sprung zu anderen Literatursegmenten?

Und was sagt er zu der Kritik, dass es sich bei "New Adult" eher um seichte Literatur handle?: "Ich tue mich sehr schwer damit, wenn man Leserinnen vorschreiben möchte, was sie lesen sollen oder auf ihre Lesebedürfnisse herabschaut." Der Verlag habe zudem festgestellt, dass das Interesse der jungen Leserschaft auch in anderen literarischen Segmenten zunehme.

Ähnlich sieht es Schmidt-Friderichs vom Börsenverein: "New Adult", "Young Adult" und "Romantasy" brächten ganz viele junge Menschen zum Lesen. Und das Tolle sei, dass sie von dieser Literatur aus dann durchaus auch zu Klassikern greifen. "Das heißt, sie springen auch in das eher feuilletonistische Lesen über." Was die Inhalte von "New Adult" betrifft, meint Sie: "Lassen Sie mich autobiografisch antworten. Nicht alles, was ich von 15 bis 25 gelesen habe, würde mich jetzt heute noch so umhauen."