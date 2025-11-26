Literatur: T.C. Boyle sorgt sich um Spaltung der USA

Berlin - Der US-Autor T.C. Boyle ("Wassermusik") sorgt sich um eine Spaltung der USA unter Präsident Donald Trump und will deswegen nicht mehr wie früher zum Schreiben in das Hochgebirge der Sierra Nevada fahren. "Ich liebe die Berge, aber ich halte es dort nicht mehr aus. Die Leute oben sind fast alle Trump-Anhänger", sagte der 76-Jährige dem "Stern". Früher sei er mit seinen Nachbarn dort auch mal ein Bier trinken gegangen. "Heute trennen uns Welten. Das bricht mir das Herz – diese Spaltung reicht bis in die Wälder", beklagte der Schriftsteller.