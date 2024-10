Literatur Siri Hustvedt schreibt Buch über Paul Auster

Buch wird Brief Austers an Enkel enthalten

"Paul hätte das Buch für seinen Enkel sehr gern fertig geschrieben, 35 Seiten sind es geworden, dann war er zu schwach. Die Seiten werden in dem Buch gut aufgehoben sein." Es soll eine Collage werden. "Der letzte Brief an unseren Enkel ist schon ziemlich herzzerreißend. Aber schön. Er hat gesagt, dass es ihm leidtut, dass sein Enkel ihn nicht kennenlernen wird. Aber wenn du erst mal weißt, dass es zu Ende geht, stellt sich die Frage, wie du dem begegnest. Er war so mutig. Aber wir alle wissen nicht, wie wir sein werden in unseren letzten Momenten."