Einen Namen für den Mann zu finden, den sie geliebt und der sie schwerst missbraucht hat, fällt Pelicot schwer. Im Buch nennt sie ihn schlicht beim Vornamen, Dominique. Nun, da der Prozess hinter ihr liegt, will sie ihn im Gefängnis besuchen. "Es muss sein", schreibt sie. Denn noch immer hat sie viele offene Fragen. "Dieser Besuch wird kein Geschenk sein, kein Zeichen von Schwäche, es wird ein Abschied werden, eine unverzichtbare Etappe meines Neuanfangs."

Am Ende steht Zuversicht

"Diese Geschichte gehört nicht mehr nur mir allein", schreibt Pelicot, berichtet, wie sie zur Heldin und Märtyrerin geworden ist, sich selbst aber keineswegs als Ikone betrachtet. Immer wieder wird in ihren Worten deutlich, dass sie als mehr gesehen werden will als das Opfer von Vergewaltigung und Missbrauch. "Man würde mich niemals auf diesen geschundenen Körper reduzieren", verfügt sie.

Trotz der Qualen, die Pelicot durchlitten hat, endet sie mit einem Bekenntnis zur Liebe und zum Leben. Man könne aus seiner eigenen Asche wiedergeboren werden. "Ich möchte sagen, dass ich am Leben bin."