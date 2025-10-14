Literatur Ozzy, Tod und Teufel - Osbournes letztes Buch

"Sharon ist die Liebe meines Lebens"

Die rund 350 Seiten sind geprägt von der Verwunderung, überhaupt so alt geworden zu sein, von der Liebe zur Bühne, zu seinen Kollegen, zur Musik, zu seiner Familie und vor allem zu seiner Frau Sharon, der er immer wieder rührende Liebeserklärungen macht voller Dankbarkeit dafür, dass sie ihn ein halbes Jahrhundert lang durch sein Leben trug: "Sharon ist die Liebe meines Lebens. Sie ist mein Herz und meine Seele. Sie hat mich gerettet. Ohne sie wäre ich ganz sicher nicht mehr am Leben."

Es ist ein Fazit, ein Abschiedsbuch: "Ich werde oft gefragt, ob ich mein Leben noch mal genauso leben würde. Ob ich etwas anders machen würde, wenn ich könnte. Auf keinen verdammten Fall, sage ich dann immer. Wäre ich clean und nüchtern geblieben, wäre ich nicht Ozzy. Hätte ich normale, vernünftige Entscheidungen getroffen, wäre ich nicht Ozzy."