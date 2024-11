Literatur: Nur acht Romane: Nobelpreisträger Kazu Ishiguro ist nun 70

In Ishiguros jüngstem Roman, "Klara and the Sun" ("Klara und die Sonne"), geht es um den mit künstlicher Intelligenz ausgestatteten, solarbetriebenen Roboter Klara, der als Gesellschafterin für eine schwer kranke Jugendliche dient und ein emotionales Eigenleben entwickelt. In der ebenfalls dystopischen Zukunft ersetzen Roboter die Beziehungen mit echten Menschen.

Ishiguro ist ein Autor, dem das Schreiben schwerfällt. "Deswegen ist das erst der achte Roman, den ich geschrieben habe", sagt er in einem Interview zu "Klara and the Sun", das 2021 erschien. Über den Prozess des Schreibens sagt er: "Es darf nicht einfach nur etwas sein, das die Aufmerksamkeit der Menschen für ein paar Stunden fesselt. Das ist relativ leicht zu bewerkstelligen (...). Aber, ich meine, wie schafft man es, zu bestehen? Wie verfolgt man die Menschen in ihren Gedanken?" Darum geht es ihm.