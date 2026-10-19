Ähnlich wie es Präventionsprogramme für Menschen mit Pädophilie gebe, müsse es solche Programme auch mehr für Männer mit Gewalttendenz geben, oder es müsse genau auf die ersten Anzeichen geschaut werden, findet Fitzek. "Ich will sie nicht entschuldigen, ich muss aber verstehen, warum sie es machen. Da muss angesetzt werden: Wie kann ich überhaupt verhindern, dass jemand zum Täter wird?" Das passiere aber immer erst, wenn es eigentlich zu spät sei.

Daher brauche es mehr Frauenhäuser, mehr sichere Zonen und Aufklärung, was Männer etwa allein durch ihr Verhalten im Alltag tun könnten, sagt er. "Ich fühle mich immer unwohl, wenn ich in einen Fahrstuhl steige und da steht nur eine Frau allein. Ich kann die Ängste gut verstehen. Wenn ich nachts irgendwo auf einer Straße entlanglaufe und mir kommt eine Frau ohne Begleitung entgegen, wechsle ich die Straßenseite. Nicht, weil ich Angst habe, sondern weil das Mikrosachen sind, die man machen kann." Dies sei ein wichtiger Teil der Aufklärung, die auch in der Schule bei jungen Männern stattfinden müsse.