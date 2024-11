Literatur: Nach Rassismusvorwürfen erscheint Monika Grubers Buch neu

Gestritten wurde um eine Passage über die Buchbloggerin Roma Maria Mukherjee. Diese hatte in einem Post auf der Plattform X vor einer Unterwanderung der "textilen Hobbyszene" durch Rechtsextreme gewarnt. Gruber nannte Mukherjee in einem Kapitel ihres Buches eine Tugendwächterin und merkte an: Eine Frau dieses Namens hätte sie eher beim tantrischen Shakren-Turnen oder einem veganen Urschrei-Seminar verortet, aber nicht beim Stricken in der textilen Hobbyszene.