Literatur Museum für "Sams"-Autor Maar - Projekt kann weitergehen

Die entsprechenden Vereinbarungen und Schenkungsverträge seien bereits 2024 mit Maar geschlossen worden, erläuterte der Sprecher. "Dadurch ist die Stadt Eigentümerin und Besitzerin von mehr als 5.000 Exponaten aus seinem Leben und Schaffen geworden. Zugleich hatte sie sich verpflichtet, die geschenkten Gegenstände innerhalb von zehn Jahren öffentlich in einem Museum zugänglich zu machen."