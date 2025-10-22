Literatur: Michael Krüger vermisst die Fans von Gedichten

Passau - Der Schriftsteller und langjährige Leiter des Münchner Hanser Verlags, Michael Krüger, wünscht sich mehr Begeisterung für Gedichte. "Es gibt ja wenig Menschen, die sich noch für Gedichte interessieren", sagte der 81-Jährige der "Passauer Neuen Presse". "Wir sind zwar ein Volk der Dichter und Denker, aber die Dichter haben nichts mehr zu sagen. Ich habe mein ganzes Leben mit Dichtern verbracht und kann nur sagen, dass diese zu den feinsten Menschen gehören, die mir je begegnet sind."