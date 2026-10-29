Oslo/Berlin - Während die Sektkorken knallen, ereignen sich um den Jahreswechsel in Oslo mehrere brutale Morde. Eigentlich ist Harry Hole nicht zuständig, hat er die Polizeiarbeit doch längst an den Nagel gehängt. Doch in die Ermittlungen wird er - natürlich - trotzdem erneut hineingezogen. In "Kill Shot" (Erscheinungsdatum 29. Oktober) führen alle Spuren zu einem Filmset, wo hinter der Fassade einer eingespielten Crew menschliche Abgründe lauern. Auch in seinem 14. Krimi mit Hole in der Hauptrolle schafft der norwegische Bestsellerautor Jo Nesbø es, auf 528 Seiten nicht nur meisterhaft Spannung aufrechtzuerhalten, sondern so viele falsche Fährten zu legen, dass selbst der geübte Krimileser dem wahren Täter erst spät auf die Schliche kommt.