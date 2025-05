Schriftsteller im Exil

Die scharfe Kritik an den britischen Kolonialherren, aber auch an der damaligen kenianischen Regierung von Präsident Daniel arap Moi brachten dem Schriftsteller immer wieder Ärger mit den Behörden ein. Moi, der von 1978 bis 2002 an der Macht war, hatte Ngugi nicht nur ins Gefängnis werfen lassen, sondern sorgte auch dafür, dass er anschließend keine Lehraufträge an kenianischen Universitäten mehr erhielt.