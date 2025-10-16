Literatur: Juan del Val erhält renommierten Planeta-Literaturpreis

Barcelona - Mit einem Roman über die Befreiung einer Frau mittleren Alters der High Society Sevillas aus einer erkalteten Ehe hat der Schriftsteller und TV-Journalist Juan del Val den diesjährigen Planeta-Preis gewonnen. In "Vera, una historia de amor" (Vera, eine Liebesgeschichte) hat die Protagonistin eine leidenschaftliche Beziehung mit einem jungen Mann aus einfachen Verhältnissen, die sie dazu bringt, sich zu befreien und das wahre Gesicht ihres Ex-Mannes zu entdecken, schrieb der staatliche TV-Sender RTVE. Der Planeta-Preis ist mit einer Million Euro die am höchsten dotierte literarische Auszeichnung der spanischsprachigen Welt.