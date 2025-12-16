Literatur Jane Austen - Viel mehr als nur Romantik

Das versteht nicht jeder, wie Stiller betont: "Ihre Romane werden von vielen oberflächlich als Liebesgeschichten angesehen, in denen die Heldin nach Rückschlägen irgendwann ihren Mann bekommt – ein Idyll. Und viele Leser werden genau dort aufhören. Aber je öfter man liest, desto mehr sieht man."

Hauptsache Liebe und schöne Kleider

In so manchen Filmen oder Serien dagegen bleibt von der Vielschichtigkeit wenig übrig. "Viele der Adaptionen konzentrieren sich auf die Liebesgeschichte und atemberaubende Kleider und Schauplätze, die nicht unbedingt das widerspiegeln, was Austen sich vorgestellt hat", hat Stiller beobachtet.

Bestes Beispiel: die gehypte Serie "Bridgerton". "Es ist eher "Costume Drama" als irgendwie ernstzunehmende historische Darstellung der Epoche aus heutiger Sicht", sagt die Anglistik-Professorin Vera Nünning von der Ruprecht-Karls-Universität Heidelberg. "Andererseits können die Kostüme und einige stereotype Figuren durchaus an Austen-Verfilmungen erinnern, und das Thema "Heirat" ist in beiden von großer Bedeutung. Das gilt ebenso für die Gerüchteküche."

Noch heute kann man bei historischen Bällen, Teerunden oder Picknicks in die Regency-Ära abtauchen. Ein Gefühl, als käme gleich Mister Darcy um die Ecke wie in der BBC-Serie "Pride and Prejudice" und würde seine Liebe gestehen.

Von "Young Adult" zu Jane Austen

Das lockt vor allem junge Leserinnen an, "insbesondere jene, die bisher vor allem sogenannte "Young-Adult"-Titel gekauft haben", heißt es vom Insel Verlag. Sie entdeckten zunehmend Klassiker für sich, gerne mit prächtig verziertem Einband und im englischen Original. Und im Penguin Verlag erscheint "Jane Austen - Ihr Leben als Graphic Novel".

Was würde Jane heute denken?

"Ich denke, sie wäre mit der allgemeinen und gleichberechtigten staatlichen Bildung zufrieden gewesen", ist Austen-Expertin Stiller überzeugt. "Aber im Einklang mit ihrer eigenen Selbstbildung hätte sie erwartet, dass die Menschen verantwortungsvoller wären und sich dort, wo es möglich ist, selbst weiterbilden."