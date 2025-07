Mit Sorge betrachtet Frido Mann die extremer werdenden politischen Entwicklungen in den USA, in Europa und darüber hinaus. "Das ist ein globales Problem." Die USA sieht er im Niedergang, und dieser dürfte auch nicht innerhalb weniger Jahre rückgängig zu machen sein, fürchtet er. "Das geht in Richtung Diktatur." Niemals habe er sich vorstellen können, dass sich Amerika so entwickeln würde, sagte er der dpa. Selbst einen Bürgerkrieg in den USA hält er für nicht ausgeschlossen.