Koch betont aber auch, Verlage nähmen wegen der Informationsflut und der Zunahme KI-generierter Bücher eine immer wichtiger werdende Aufgabe wahr: "die qualitative Kuratierung von hochwertigen, verlässlichen Inhalten."

Farbschnitt ist für die junge Zielgruppe quasi ein Muss

Für die 30-Jährige zahlte es sich letztlich aus, dass sie mit Tausenden Euro in Vorkasse gegangen ist. "Am Ende ist es genau das Buch, was ich haben wollte und was ich schreiben wollte." Viel Feedback bekommt Döling vor allem in den Netzwerken bei BookTok und Bookstagram. Das sind die Internet-Communitys, die sich der Buch-Liebhaberei verschrieben haben.

Das geht auch in die andere Richtung. "Soziale Medien sind ein wichtiger Impulsgeber für Buchkäufe", betont Koch vom Börsenverein. Rund ein Drittel der jungen Menschen werde über Social Media auf Bücher aufmerksam. In der Gruppe der 16- bis 19-Jährigen seien es sogar 38 Prozent.

Wenn die gedruckten Bücher eine schöne Ausstattung und einen Farbschnitt hätten, ziehe das bei dieser Zielgruppe vor allem, so der Experte. "Viele junge Menschen, die Buchtipps online erhalten, kaufen klassisch in der Buchhandlung." Und die Buchhandlungen machten ihrerseits spezielle Tische zu den Social-Media-Phänomenen.

Auch Hoffnung und Mut zurücklassen - nicht nur innere Zerstörung

Mit dem Schreiben verbindet Döling auch einen pädagogischen Auftrag. Sie hat auf Lehramt an der Universität Potsdam studiert und meint: "Mein Antrieb war es natürlich auch, Literatur zu schreiben, die in der Schule behandelt werden kann." Beim ersten Band "Kein Ort dieser Welt" sei das inzwischen so. Eine Schule adaptiere den Roman als Theaterstück für die Schulaula und sie selbst sei dabei, Unterrichtsmaterial auszuarbeiten.

Außerdem schreibt Döling an einem dritten Band - aber mit einem anderen Fokus. Er soll trösten und Zuversicht spenden nach den vielen durchlittenen Krisen der Protagonistinnen und Protagonisten. "Da muss niemand am Ende in den Sonnenuntergang spazieren, aber ich möchte auf jeden Fall Hoffnung und Mut zurücklassen und nicht unbedingt nur innere Zerstörung."