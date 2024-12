Literatur im Flechtwerk: Texte aus der Region und über die Region

Die Liste ist lang

Die Liste der Mitwirkenden ist lang. Wer erinnert sich noch an die früh verstorbene Margarete Braungart aus Grimmelshausen? Ich sage mal: „Thüringer Heimwehküche“. Und Michael Rebhan, der einen Auszug aus seinem Suhler Kabarettprogramm „Schuld und Bühne“ zur Verfügung stellte. W. D. Heinemann schrieb über die Michaeliskirche in Rohr einen ausführlichen Text. Volker Hennig aus Bad Liebenstein nimmt das Leben von der heiteren Seite, reimt sich mit Wut und Witz durch Kaffeefahrt und andere Unmöglichkeiten der neuen Welt. Diese wird von den Autoren der ersten Ausgaben immer noch wie ein Rosa Elefant im Porzellanladen gespiegelt. 2012 schreibt Landolf Scherzer eine Laudatio auf Günther Walraff. Wer hätte das gedacht, dass so die Bedeutungshoheit die Seiten wechselt. Lutz Rathenow schreibt über Amok-Prävention. Karin Weber aus Schwärzdorf erinnert an den Herzog Ernst den II. der 1955 als letzter Bundesfürst und DDR-Bürger 1955 in Wolfersdorf verstorben ist. Es gibt auch Rückkehrer aus den alten Bundesländern, die altes Gemäuer wieder zum Leben erwecken und ihre Geschichten mitbringen. Astrid Rühle und Bernhard Kirfel aus Bedheim haben mit ihren Texten den Kalender immer um eine Blickrichtung reicher gemacht. Ein besonderes Danke gilt den Mundartautorinnen und Autoren, Karl-Heinz-Großmann, Margit Schiffner, Ilse Rudolph und etlichen anderen, die regelmäßig die Rechtschreibhilfe von Word zum Rotwerden brachte. Es gibt aber auch Sätze, die nur in Mundart wirklich richtige schön sind. „Ich mücht uff arer Wies geliech / un mücht versink in Gros ganz tief. / A Kaafer krabblt uff mein Arm, / die Sunn, die mach mei Haut ganz warm, / un naber mir, do spür ich dich ….“, schrieb Barbara Meißner aus Scheibe-Alsbach.