Literatur: Gewinnerin des Bayerischen Buchpreises wird gekürt

München (dpa/lby) - Wenn am Dienstag (ab 20.00 Uhr) in München der Bayerische Buchpreis verliehen wird, werden ausschließlich Kandidatinnen die traditionell öffentliche Diskussion der Jury verfolgen. Nominiert sind heuer nämlich mit Dorothee Elmiger, Dagmar Leupold, Annette Pehnt, Heike Geißler, Martina Heßler und Verena Lueken sechs Schriftstellerinnen. Zudem wird der Entertainer und Autor Hape Kerkeling in der Allerheiligen-Hofkirche der Münchner Residenz den Ehrenpreis des Bayerischen Ministerpräsidenten entgegennehmen. Und auch der Gewinner oder die Gewinnerin des Bayern 2-Publikumspreises wird verkündet.