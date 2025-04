Literatur für die Kleinsten Opa Paul und Farmerin Judith: Promis schreiben Kinderbücher

Paul McCartney reist im grünen Wal-U-Boot

Mit einer Riesenportion lebensfroher Kreativität hat der "Beatle" Paul McCartney zwei Bände über den "Opapi-Opapa" und seine Enkel-Bande, die "Krawaffels", geschaffen. Mit diesen zaubert sich der Opa an einem grauen und langweiligen Tag mit Hilfe eines Kompasses in eine Abenteuerreise. In Band zwei wird "Omama" gesucht, die noch abenteuerlicher als der Opa ist und mit einem tiefsee- und lufttauglichen Ziehharmonika-Schiff herumreist (Annette Betz Verlag, geeignet ab vier Jahren).