Die Vorstellung eines Stalkers, der sich durch seine Fürsorge positiv gibt, wie eine Art Schutzengel, finde er "unglaublich gruselig", sagt Fitzek. Er selbst verbinde gemischte Gefühle mit dem Thema Nachbarschaft.

Neben "wahnsinnig vielen positiven Assoziationen" – etwa an ein tolles Nachbarschaftsfest in einer früheren Wohngegend – habe er in einigen Momenten selbst schon Anlass zu Sorgenfalten bei Anwohnern gegeben.

Fitzek als Nachbar: "Ich habe noch nie die Polizei gerufen"

Böse Anrufe habe er früher etwa mal erhalten, weil er Schlagzeug gespielt habe. "Es gab eine bestimmte Erleichterung, als ich weggezogen bin". Mittlerweile habe er ein elektrisches Schlagzeug, das er über Kopfhörer spielen könne. "Da stört das Geklöppel nur die eigene Familie".

Auch durch Umbaumaßnahmen in seiner Wohnung während der Corona-Pandemie habe er bei Anwohnern im Haus für Kummer gesorgt, erzählt Fitzek. "Ein Nachbar war so eine heimliche Baupolizei, der nachts mit einer Taschenlampe über die Baustelle gehirscht ist. Ich habe ihm irgendwann eine Mail geschrieben, er soll mir sagen, wann er da ist, dann kann ich das Licht anlassen. Ich finde das ja ganz praktisch, wenn jemand ein Auge auf alles wirft."

Insgesamt hält sich der 54-Jährige, der sich zum Krimi-Liebling der Deutschen gemausert hat, für einen umgänglichen Nachbarn. "Ich habe noch nie die Polizei gerufen, oder irgendwo geklopft", sagt er und fügt hinzu: "Ich mache keinen Terz, selbst wenn ich am nächsten Morgen um 6 Uhr raus musste und mitten in der Nacht noch Party ist".