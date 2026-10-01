Literatur Christoph Kramer, der neue Roman und die Sache mit dem Glück

Das Tagebuch als Zeitmaschine

Geschrieben hat er aber schon seit seinem 13. Lebensjahr: Tagebuch. "Meine Einträge fingen immer mit dem Satz an: "Ich möchte nicht vergessen, dass..."", erzählt er. Es sei ihm dabei aber nie darum gegangen, etwas "zu verarbeiten", wie man so sagt. "Ich wollte schlicht die vielen kleinen, lustigen Anekdoten für die Zukunft festhalten." In seinem Alltag sei das Schreiben noch einmal präsenter geworden, als sein Abschied vom Fußball näher gerückt sei. 2024 wurde sein Vertrag bei Borussia Mönchengladbach aufgelöst.

Wenn man Kramer etwas unterstellen kann, dann sicherlich, dass er eine nostalgische, manchmal ins Melancholische abkippende Seite hat. Im Buch wimmelt es von Querverweisen auf die Popkultur der 90er und Nullerjahre - von "Fight Club" über die Band Juli ("Perfekte Welle") bis zu den ersten Euros und der Diddl-Maus.

Er selbst lese viel von Caroline Wahl, Tonio Schachinger und Benedict Wells, berichtete Kramer. Als Vorbilder will er sie aber nicht bezeichnen - das halte er für vermessen, weil er nie so werde schreiben können. "Das ist ähnlich wie beim Fußball: Ich bewundere Messi und würde gerne so spielen wie er, aber ich kann es schlicht nicht."

Überhaupt hat er einen etwas anderen Zugang zur Literatur. Er glaubt fest daran, dass Bücher auch wegen der Optik gekauft werden. "Mein Schrank steht voll mit Büchern, die einfach optisch richtig geil aussehen", berichtet Kramer. "Auch bei der Gestaltung meiner eigenen Bücher rede ich deshalb ganz genau mit und höre auf mein Bauchgefühl", sagt er. Designer kann er also auch noch.