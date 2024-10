Literatur Chilenischer Schriftsteller Skármeta gestorben

Skármeta wurde in der Wüstenstadt Antofagasta im Norden Chiles 1940 geboren. Anfang der 60er Jahre studierte er Philosophie in Chile und Literatur in New York. "Ardiente Paciencia" ("Mit brennender Geduld") war einer seiner populärsten Romane, wie die Zeitung "Bio Bio Chile" berichtete. Sein Werk wurde auch verfilmt.