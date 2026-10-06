Literatur Bestsellerautor Jeffrey Archer mit 86 Jahren gestorben

Zwei Jahre im Gefängnis

Unterbrochen wurde seine Karriere im Jahr 2001 durch eine Gefängnisstrafe. Archer hatte 14 Jahre zuvor ein Gericht im Rechtsstreit mit der Zeitung "Daily Star" über ein Alibi belogen und wurde nachträglich wegen Meineids und Behinderung der Justiz angeklagt. Zwei Jahre der vierjährigen Gefängnisstrafe saß er damals ab.