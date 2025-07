Literatur als Zuflucht Diese Bücher spenden Trost

In dem Buch gehe es um die Frage, "wie es möglich ist, Wunden zu heilen, die bereits Jahrhunderte zurückliegen, wenn alle Beteiligten lange tot sind, aber das Trauma weitergeht. Alle Bücher von Phil Rickman haben diesen Effekt, als wären sie Beschwörungsformeln gegen das Böse."

"Jeeves"-Romane von P. G. Wodehouse

"Unterschiedliche Zeiten erfordern unterschiedlichen Trost aka unterschiedliche Bücher", führt Sanyal aus. "Als der Lockdown anfing, wurde Lesen plötzlich unerwartet schmerzhaft, weil ich eifersüchtig auf die Charaktere in meinen Büchern wurde, die Dinge tun durften, die ich vermeiden musste. Mehr noch, sie durften davon träumen. In meiner Verzweiflung griff ich zu den "Jeeves"-Romanen von P. G. Wodehouse, weil es darin um nichts geht. Jedenfalls nicht um die Herausforderungen des Lebens, sondern eine Geschichte mit möglichst viel Witz zu erzählen."

Jeder Satz sei eine Überraschung, "jedes Klischee wird parodiert, so dass sich die Absätze gegenseitig zuzwinkern und man mitzwinkert, um die Tränen des Lachens aus den Augen zu schütteln. Wodehouses sonnige Welt hat mich durch die Corona-Krise getragen, indem sie meinen Glauben an unsere geteilte Menschlichkeit am Leben hielt, ohne mich mit der Realität zu konfrontieren - zu einer Zeit, als ich an einer Überdosis an Realität litt."

Kriminalromane von Dorothy L. Sayers

Die britische Autorin Dorothy L. Sayers (1893-1957) wurde mit Kriminalromanen berühmt, die spannende Milieuschilderungen bieten. Bekannt ist unter anderem ihre Reihe über den aristokratischen Amateurdetektiv Lord Peter Wimsey.

Dazu Sanyal: "Dorothy L. Sayers schrieb ihre "Lord Peter Wimsey"-Romane zu einer Zeit des persönlichen Aufruhrs, in der sie an akuten Geldproblemen litt, also gab sie ihm eine luxuriöse Wohnung und einen Hausdiener, der sich um alle seine Bedürfnisse kümmert. Dadurch sollte er unausstehlich sein – stattdessen erinnert er mich an meine lebenskluge und bodenständige polnische Oma."

Sanyals Tipp: der Roman "Ärger im Bellona Club". "Darin trifft Peter eine junge Frau und fragt sie nach ihren Problemen: "Ist es etwas Freudianisches oder Sadomasochistisches oder ähnlich Modernes?" "Ich glaube nicht, dass Sie auch nur mit der Wimper zucken würden, wenn es so wäre", erwidert sie. Sayers zu lesen gibt mir ebendieses Gefühl, dass alles sagbar ist, und es keine Menschen gibt, die nicht liebenswert wären."