Die Fangemeinde wuchs und wuchs. Nachdem "Manacled" große Popularität erlangt hatte und das Werk zudem illegal auf anderen Plattformen verkauft wurde, entschloss sich die Autorin, die Geschichte von "Archive of Our Own" zu entfernen. Stattdessen veröffentlichte sie Ende September eine neue, eigenständige Version: "Alchemised" (im Deutschen erschienen beim Forever Verlag).

Einige Motive aus "Manacled" hat SenLinYu übertragen, etwa Fragen rund um Moral und Krieg oder die Auseinandersetzung mit Gut und Böse. "Alchemised" enthält aber keine erkennbaren Bezüge zur "Harry Potter"-Welt mehr und funktioniert als eigenständiges Werk.

Davon handelt "Alchemised"

Das Buch erzählt von einer ehemaligen Widerstandskämpferin namens Helena Marino, die nach einem brutalen Krieg in Gefangenschaft gerät. Ein mächtiger Vertreter des neuen Regimes, der sogenannte High Reeve Kaine Ferron, soll mit alchemistischen Methoden ihre verlorenen Kriegserinnerungen an den Tag bringen. Dabei entwickelt sich eine komplizierte Liebesgeschichte.

Beim traditionellen Verlegen von Fanfiction, sagt Forscherin Deckbar, werde sehr darauf geachtet, dass es keine Copyright-Brüche gibt, die Geschichte weit genug von den ursprünglichen Figuren liegt, und keine allzu eindeutigen Parallelen auftauchen. Natürlich berge eine Buchveröffentlichung die Gefahr, dass Fans wegen der Kommerzialisierung abspringen. Denn Fanfiction folge dem Grundsatzgedanken, dass es für alle frei zugänglich sein solle und nicht kommerziell vertrieben werde.

Pläne für Verfilmung

SenLinYu sagt, sie habe ursprünglich nie vorgehabt, "Manacled" neu zu veröffentlichen oder es zu verkaufen. Doch als die Geschichte in den sozialen Medien viral ging, seien auch viele Menschen außerhalb von Fan-Foren neugierig geworden.

"Sie wollten sie nicht online lesen. Sie wollten sie nicht auf einer Website lesen. Sie wollten ein Buch, ein physisches Buch mit dieser Geschichte". Die Autorin hält den Hype immer noch für surreal. Und er könnte noch weitergehen: Es gibt inzwischen Pläne, die Geschichte auf die Leinwand zu bringen.