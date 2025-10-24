Literarisches Sachbuch Thomas Mann im Exil - ein Panorama von Florian Illies

Thomas Mann dagegen hasst es, als Emigrant bezeichnet zu werden: "Er hat das Gefühl, das sei unter seinem Niveau." Neben einer gewissen Gekränktheit ist es auch die Sorge um den in München zurückgelassenen Besitz, die ihm und seiner Frau Katia während der Zeit in Sanary zu schaffen macht. Hier nun wiederum verdient sich der ungeliebte Sohn Golo besondere Meriten. Es gelingt ihm nämlich, eine hohe Geldsumme und die Tagebücher seines Vaters von Deutschland ins Ausland in Sicherheit zu bringen. Die raffinierte Rettungsaktion steigert seinen Status unter den Kindern.