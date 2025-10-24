Literarisches Sachbuch Thomas Mann im Exil - ein Panorama von Florian Illies

Lion Feuchtwanger und Aldous Huxley in Dreiecksbeziehung
Besonders amüsant beschreibt Illies, wie die Schriftsteller Lion Feuchtwanger und Aldous Huxley in fast identischen, zänkischen Dreiecksbeziehungen mit Ehefrau und Geliebter zusammenleben. Lion Feuchtwanger und seine Frau Marta führen zudem einen extrem fitnessorientierten, hyperaktiven Lebensstil, der Thomas Mann umso gesetzter und altväterlicher erscheinen lässt.
Andere Künstlerinnen und Gesellschaftsdamen mit exzentrischen und teilweise ruinösen Gewohnheiten beleben das Bild. Illies entfaltet das bunte Panorama eines Exils als schillernder sommerlicher Zwangsgemeinschaft, wie sie unter gewöhnlichen Umständen niemals möglich gewesen wäre. Insofern fügt dieses Buch dem Thomas-Mann-Bild einen spannenden Aspekt hinzu.