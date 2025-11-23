Welch ein Trauma für Karoline Mayer! In Heidelberg sollte ihrem Mann, dem berühmten Dichter Jean Paul, die Ehrendoktorwürde verliehen werden. An sich etwas ganz Besonderes. Weitaus unerfreulicher für seine Ehefrau war die Tatsache, dass er dort Sophie Paulus kennenlernte. Sie war 28 Jahre jünger als Jean Paul und himmelte ihn an. Jean Paul himmelte zurück. Und küsste sie. Doch noch mehr: Er besaß doch tatsächlich die Dreistigkeit, seiner Karoline davon in einem Brief zu schreiben. Mit dem Zusatz: „Ich fühle weiter die eheliche Liebe!“