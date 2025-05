Franz Liszt (1811–1886) zählt zu den bedeutendsten Komponisten und Pianisten des 19. Jahrhunderts: Für die einen war er der neben Richard Wagner der wichtigste Erneuerer der Musik, für die anderen vor allem eine Personifikation des modernen Virtuosentums. Lange Jahre lebte und wirkte er in Weimar. Aber auch zur Residenzstadt Meiningen pflegte er Verbindungen. Franz Liszt stand im engen Kontakt mit Hans von Bülow, seinem ehemaligen Schüler, Schwiegersohn und langjährigen Weggefährten. Als Bülow die Leitung der Meininger Hofkapelle übernahm, wurde Meiningen auch für Liszt ein Anziehungspunkt. Im Herbst 1880 folgte er einer Einladung Bülows und besuchte die Stadt an der Werra. Während seines Aufenthalts dirigierte Liszt mehrere Konzerte, darunter eigene Werke wie die Sinfonischen Dichtungen „Tasso“ und „Orpheus“. Sein Besuch wurde in Meiningen als herausragendes kulturelles Ereignis gefeiert. Die Zusammenarbeit mit dem hochprofessionellen Orchester und die enthusiastische Aufnahme durch das Meininger Publikum hinterließen bei Liszt einen bleibenden Eindruck. Der Musiker trug aber auch mit seiner Anwesenheit in Meiningen dazu bei, den Ruf des hiesigen Orchesters weiter zu festigen. Auch nach Bülows Ausscheiden als Intendant und Dirigent der Hofkapelle im Jahre 1885 kehrte Liszt wiederholt nach Meiningen zurück, wobei es auch zu einer herzlichen und sehr persönlichen Beziehung zu Herzog Georg II. und seiner Frau Helene von Heldburg kam.