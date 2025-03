Liszt und Liebenstein, das passt zusammen, und das dachte sich wohl auch Franz Liszt. Er besuchte Liebenstein fünfmal – mindestens. Der Komponist und begnadete Pianist spielte im Saal des Kurhauses und wurde von Herzog Georg II. von Sachsen-Meiningen und seiner Ehefrau Helene von Heldburg in der Villa Feodora empfangen. Ein Star, ohne Frage. Aus diesem Grund bildet Bad Liebenstein auch den Abschluss der diesjährigen Thüringer Liszt-Biennale – das musikalische Gemeinschaftsprojekt in der Nachfolge des Liszt-Jubiläums 2011 verbindet über ein Dutzend Veranstalter in ganz Thüringen.