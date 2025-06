Ganz anders als angekündigt erwartete die Zuhörer leider nicht die Ur-Ur-Enkelin des programmgebenden Komponisten (und Ur-Enkelin Richard Wagners) Nike Wagner mit ihrem Vortrag „Die Wagners und Liszt“, dafür aber der herausragende Nachwuchs-Pianist Nejc Kamplet. In seiner Begrüßungsrede freute sich Museumsdirektor Philipp Adlung, dass die „Liszt-Biennale nun hier im Schloss angekommen ist“. Bedauerte aber zugleich, dass die Schirmherrin und Referentin selbst leider nicht angekommen war. Auf ihrem Weg von Wien nach Meiningen musste sie aus gesundheitlichen Gründen in Nürnberg ins Krankenhaus. Es ginge ihr schon wieder besser und sie lasse viele Grüße ausrichten, teilte Adlung mit. In zwei Jahren, zur nächsten Liszt-Biennale, wolle sie dann unbedingt in die Residenzstadt kommen.