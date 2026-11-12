München - Gut zwei Minuten. Länger braucht man nicht vom Fan-Fest der Detroit Lions in der Münchner Innenstadt bis zum eigens aufgebauten Fanshop. Die Instagram-Macher des NFL-Clubs sind den Weg für die Anhänger mit der Kamera schon mal abgelaufen. Das im Lions-Blau geschmückte Hofbräuhaus als temporäres "Team Pub" ist ebenfalls nicht weit entfernt. Wenn Teams der schillerndsten Football-Liga der Welt für ihre Abstecher ins Ausland reisen, dann geht es um weit mehr als nur Sport - es sind vor allem Business-Trips.