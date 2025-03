Nein, die Schleusinger Löwen brüllen nicht. Müssen sie gar nicht, denn Aufmerksamkeit bekommen sie auf eine andere Weise. Beispielsweise mit Musik. Am Samstag, 29. März, wollen sie mit all jenen, die Lust und Laune haben, ein Tänzchen wagen. Oder vielleicht mehrere. Der Lions Club Schleusingen lädt an diesem Tag ab 19 Uhr in die Aula des Rehazentrums Schleusingen ein – zum Frühlingsball.