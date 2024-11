Lions Club Meiningen: Genießen und Gutes tun

Die Weihnachtszeit ist besonders durch Solidarität und Nächstenliebe gekennzeichnet. Für diese Attribute steht auch der Meininger Lions Club und möchte wie jedes Jahr mit dem Verkauf von Glühwein auf dem Meininger Weihnachtsmarkt und den damit erzielten Erlösen soziale Institutionen in Meiningen unterstützen. Schon Mitte November trafen sich daher Mitglieder des Meininger Lions Clubs sowie Mitarbeiter der WBG Meiningen und des S&N Baustoffmarktes, um die Glühweinhütte auf dem Meininger Marktplatz aufzubauen. Neben den bekannten Glühweinspezialitäten können am Stand auch Keramik- und Geschenkartikel aus der Kreativwerkstatt der Lebenshilfe Meiningen erworben werden. Erstmalig wird in diesem Jahr auch das beliebte Bier aus dem Franziskaner Kloster Kreuzberg ausgeschenkt.