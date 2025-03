Es ist kalt, grau und bedeckt an diesem Märzvormittag im Kisselwald zwischen Schweina und Gumpelstadt. Einen farbigen Kontrast bieten die bunten Jacken und Mützen der 45 Fünftklässler, die emsig am kahlen Hang unterwegs sind. Stürme und anschließend der Borkenkäfer haben dem Wald hier in den vergangenen Jahren arg zugesetzt. Ein Grund für den Lions-Club Bad Salzungen „Rhön-Werra“ die Aktion „Bäume pflanzen im Lionswald“, die 2024 gestartet ist, ins Leben zu rufen.