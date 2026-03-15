In einer würdigen Festveranstaltung am Samstagnachmittag im Parksaal der Ilmenauer Festhalle feierten die Mitglieder und Freunde des „Lions Club Arnstadt- Ilmenau“ das 30-jährige Jubiläum ihres weltweit vernetzten Clubs honoriger Persönlichkeiten. Der Einladung zum Festakt waren als hohe Gäste des Freistaates Thüringen Ministerpräsident Mario Voigt (CDU) und Innenminister Georg Maier (SPD) gefolgt. Sie und weitere Ehrengäste aus der Landes- und Kommunalpolitik drückten in Grußworten ihre hohe Wertschätzung gegenüber den Clubmitgliedern aus, deren Credo „We Serve“ („Wir dienen“), zu einer, in der Öffentlichkeit in stiller Zurückgezogenheit dargestellten, Lebenshaltung wurde.