In Lengfeld war am Silvestertag vieles wie immer – und doch war alles ganz anders. Während andernorts am letzten Tag des Jahres schon früh der Duft von Linsensuppe aus den Küchen zieht, blieb es im Dorf diesmal erstaunlich ruhig. Keine dampfenden Töpfe auf heimischen Herden, kein heimliches Abschmecken hinter vorgehaltener Hand. Die Lengfelder hatten ihre Küchen kollektiv in den Ruhezustand versetzt. Gekocht wurde stattdessen dort, wo man sich ohnehin gern trifft: vor dem Dorfgemeinschaftshaus.