Der Beschluss der Linken vom Wochenende zu ihrer Sicht auf Israel zieht auch in Thüringen massive Kritik nach sich. Ex-Ministerpräsident und Bundestags-Vizepräsident Bodo Ramelow zeigte sich erschüttert über eine Erklärung des Bundesparteitags, wonach die Linke den Kampf gegen den Staat Israel nun nicht mehr ausdrücklich als Ausdruck von Judenfeindlichkeit ansieht. „Wie kann man etwas beschließen, was eine Angelegenheit von Wissenschaft und Analyse ist? Wie kann man durch Mehrheit versuchen etwas zu bestimmen, was Angelegenheit von Haltung ist?“, schrieb Ramelow auf „X“ und fügte hinzu: „Wer Israel auslöschen und Juden vernichten oder vertreiben will, der ist Antisemit!“ Der Linken-Politiker hatte den Sonntag auf einer Gedenkveranstaltung im ehemaligen KZ Mauthausen in Österreich verbracht und sprach von „Verdrehungen“: „Nun werden die Worte neu definiert und Inhalte gewandelt. Aus Zionist wird Faschist und Antizionist mutiert zum Antifaschistischen. Irre.“