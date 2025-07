Maja T., die in Jena geboren wurde und sich selbst als non-binär identifiziert, war im Dezember 2023 in Berlin verhaftet und 2024 nach Ungarn ausgeliefert worden – obwohl das Bundesverfassungsgericht dies in einem Eilbeschluss untersagt hatte. Doch die Entscheidung aus Karlsruhe erreichte die Behörden wenige Minuten zu spät. Seit Februar steht Maja T. in Budapest vor Gericht. Maja T. ist dort in einen Hungerstreik getreten.