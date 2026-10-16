Linksextreme Gewalt: Ermittlungen gegen Lina E. nach Aussageverweigerung

Dresden - Die Generalstaatsstaatsanwaltschaft Dresden hat Ermittlungen gegen die wegen linksextremer Gewalttaten verurteilte Lina E. eingeleitet. Es gehe dabei um eine Aussageverweigerung als Zeugin in einem Strafverfahren vor dem Oberlandesgericht Dresden sowie eine weitere Aussageverweigerung als Zeugin in einem Ermittlungsverfahren, teilte die Generalstaatsanwaltschaft auf Anfrage mit. Es bestehe ein Anfangsverdacht für eine Straftat der vollendeten Strafvereitelung durch Unterlassen in drei Fällen sowie eine versuchte Strafvereitelung in sechs Fällen.