Eine gewisse Schadenfreude war zu spüren bei den Thüringer Linken wegen des Zoffs beim BSW in Brandenburg. Dort ist vor wenigen Tagen die SPD-BSW-Koalition geplatzt. Besonders groß war die Schadenfreude darüber, wie die BSW-Bundesvorsitzenden Fabio De Masi und Amira Mohamed Ali die abtrünnigen BSW-ler in Potsdam in einer gemeinsamen Erklärung angegriffen hatten. Dass der inzwischen ehemalige BSW-Mann und Finanzminister Robert Crumbach sowie andere Abgeordnete im Potsdamer Landtag die Wagenknecht-Partei verlassen haben, war in dieser Erklärung als Vertrauensbruch kritisiert worden. „Der Verdacht, dass die Partei so lange für persönliche Karrierepläne ‚benutzt‘ wurde, wie sie dienlich war, liegt nahe“, heißt es dort.