Berlin - Israels Botschafter Ron Prosor sieht nach dem Wahlsieg der Linken in Berlin eine "unmittelbare Existenzgefahr" für die jüdische Gemeinschaft in der Hauptstadt. "Das starke Abschneiden der Linken bei der Berlin-Wahl muss jeden beunruhigen, dem das Fortbestehen jüdischen Lebens in dieser Stadt am Herzen liegt", sagte Prosor der Deutschen Presse-Agentur. "Der völlig enthemmte Antisemitismus, der sich in dieser Partei Bahn gebrochen hat, bekommt mit ihrem Aufstieg zur stärksten Kraft eine neue politische Dimension." Für die jüdische Gemeinschaft in Berlin werde damit aus einer theoretischen Bedrohung "eine konkrete und unmittelbare Existenzgefahr".