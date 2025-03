Nur als einfacher Abgeordneter im Bundestag sitzen? Das will und soll Bodo Ramelow ganz offensichtlich nicht. Die Linke hat den abgewählten Thüringer Ministerpräsidenten für ein herausragendes Amt im Parlament nominiert: Ramelow soll einer der Bundestagsvizepräsidenten werden. So beschloss es die Linke-Fraktion am Dienstag einstimmig in Berlin, teilte sie am Abend mit.