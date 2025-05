Als Georg Maier (SPD) vor wenigen Tagen erklärte, dass er über eine Gesetzesänderung der Landes-Polizei deutlich mehr Befugnisse geben wolle, gab er sich ziemlich siegessicher. Thüringens Innenminister klang so, als sei alles schon beschlossene Sache, als verkünde er nur noch, was Thüringer Polizisten in Zukunft alles dürften. „Wir werden jetzt ein neues Instrument einführen, Meldeauflagen“, hatte Maier beispielsweise gesagt. Damit sollten Menschen, die im Verdacht stehen, schwere Straftaten vorzubereiten, dazu verpflichtet werden können, sich regelmäßig bei der Polizei zu melden.