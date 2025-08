Die oppositionelle Linke-Fraktion im Thüringer Landtag will die Zusammenarbeit mit der Brombeer-Koalition in der bisherigen Weise nicht fortsetzen. Das geht aus einem Beitrag hervor, den Fraktionschef Christian Schaft und die parlamentarische Geschäftsführerin Katinka Mitteldorf auf der Fraktions-Website veröffentlicht haben. Darin wird die Koalition aus CDU, BSW und SPD frontal angegriffen. „Die Regierungsarbeit wirkt nach einem halben Jahr wie eine große PR-Show ohne nennenswerten Effekt für die Menschen in Thüringen“, heißt es.