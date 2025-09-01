Linda Stark (Linke) gibt ihr Mandat im Sonneberger Kreistag auf, um sich ganz der Arbeit in der Linke-Fraktion des Thüringer Landtags zu widmen, hatte zur jüngsten Kreistagssitzung der Linke/SPD-Fraktion Uwe Schlammer mitgeteilt. Stark war im vergangenen Jahr zunächst für den Sonneberger Kreistag und wenig später den Thüringer Landtag gewählt worden. Die damals 23-Jährige war damit jüngste Abgeordnete im Landtag.