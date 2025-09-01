Der Stadtpark ist beliebt, nicht nur für private Treffen oder Mint-Tage. Auch die politischen Parteien nutzen die „grüne Lunge“ in der Innenstadt gerne für eigene Veranstaltungen. Für Die Linke ist das nichts Neues, denn das Sommerfest jeweils am Ende dieser Jahreszeit, mal Ende August, mal Anfang September, ist dort ziemlich gesetzt. Um die 200 Gäste ließen sich bei wechselndem Wetter sehen. Ein Starkregen prasselte mitten in die Veranstaltung hinein und sorgte wohl auch dafür, dass sich die Reihen etwas lichteten. Freilich hatten die Wahlen des vergangenen Jahres den Linken zugesetzt. Die Fraktionen in Landtag, Kreistag und kommunalen Gremien sind zusammengeschmolzen. Sehr wohl waren die Gäste gut durchmischt zwischen sehr alten Mitgliedern bis hin zur jüngeren Generation. Und ja, man setze wieder auf das Modell „Kümmerer“ zu sein. Vorstands-Mitglied Felix Brand stellte ein neues Angebot des Kreisverbandes vor: Sozialberatung in der Geschäftsstelle. Man wolle damit den laufenden und drohenden sozialen Kahlschlag etwas entgegen setzen.