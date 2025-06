Beim anstehenden Parteitag der Linken in Ilmenau wird der derzeitige Linke-Landesvorsitzende Christian Schaft sich wahrscheinlich doch erneut um dieses Amt bewerben. Er wolle sich nicht zur Verfügung stellen, weil ihm andernfalls langweilig wäre, sondern weil er denke, dass sich seine Partei „gerade in einem sehr wichtigen Moment der Veränderung“ befinde „und ich diesen Prozess sehr gerne begleiten möchte“, sagt Schaft. Er werde sich aber nur dann erneut um das Amt als Linke-Landesvorsitzender bewerben, wenn der Parteitag zuvor über eine Änderung der Satzung die strikte Trennung von Partei- und Fraktionsvorsitz aufhebt, die bei den Linken eigentlich Tradition hat – auch wenn sie bereits in der Vergangenheit nicht immer gelebt wurde. Von 2014 bis 2021 hatte in Thüringen die damalige Linke-Fraktionsvorsitzende Susanne Hennig-Wellsow auch den Parteivorsitze im Freistaat inne, was schon damals nicht jedem Genossen gefallen hatte, am Ende aber doch von einer Mehrheit der Linken akzeptiert worden war.