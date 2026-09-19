Die Linke-Fraktion dulde oder toleriere die Minderheitsregierung nicht, erklärte Schaft. "Wir sitzen auch nicht schmollend am Spielfeldrand." Kompromisse würden dann mit der Koalition geschlossen, wenn sie zu Verbesserungen für die Menschen im Freistaat führten. Im Doppelhaushalt 2026/27 habe die Linke Kürzungen wegverhandelt, beispielsweise im Kulturbereich oder bei Jugendclubs. Auf einen zugesagten 70 Millionen Euro schweren Hilfsfonds für Unternehmen im Strukturwandel warte die Fraktion jedoch immer noch.