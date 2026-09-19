Erfurt (dpa/th) - Die Linke versteht sich nach den Worten ihres Landtags-Fraktionschefs Christian Schaft nicht als "billiger Mehrheitsbeschaffer" einer geschwächten Thüringer Landesregierung. Nach dem Zerfall der BSW-Fraktion stelle die Linke nach AfD und CDU die drittstärkste Fraktion im Parlament in Erfurt, sagte der 35-Jährige auf dem Landesparteitag in Erfurt. Die Koalition von Thüringens Ministerpräsident Mario Voigt (CDU) verfügt nur noch über 39 sichere Stimmen im Landtag, mindestens 45 sind für Entscheidungen nötig.